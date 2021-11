Perche. Avant d'appeler Thomas Pesquet, les écoliers apprennent la radio

Mardi 16 mars, l'astronaute normand Thomas Pesquet tenait une conférence de presse. Le 22 avril, il s'envolera pour son second séjour dans la Station spatiale internationale. Pour sa seconde mission à bord, l'astronaute en sera le commandant, durant une partie de son séjour en orbite.

Depuis le début de cette année scolaire, les élèves de trois écoles primaires du Perche se préparent à entrer en liaison radio avec lui quand il sera dans l'ISS, 400 kilomètres au-dessus de leurs têtes. Pour cela, des radioamateurs viennent les initier dans leur classe, comme au Gué-de-la-Chaîne. Vendredi 12 mars, il s'agissait d'entrer en liaison avec les deux autres écoles impliquées dans ce projet, à Bellême et à Nocé. L'occasion d'apprendre à gérer la procédure d'une communication radio, le langage réglementaire, et le stress de ce moment intense. À la fin de ce mois de mars, les radioamateurs effectueront un test grandeur nature de l'équipement radio, dont l'antenne orientable, qui permettra d'établir en liaison entre le Perche et l'ISS avant la fin de cette année scolaire.