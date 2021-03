Football. L'entraîneur de l'épopée d'Argentan  en coupe de France s'en est allé

C'est un pan de l'histoire du football Ornais qui est parti, mardi 16 mars dernier. Jean-Louis Coustillet, entraîneur mythique de l'UF Argentan, est décédé à l'âge de 78 ans après avoir lutté de longues années contre la maladie d'Alzheimer.

Après une carrière de joueur, il est devenu entraîneur à 31 ans, à Blois avant d'aller à Viry puis Saint-Lô dans la Manche, à la fin des années 1980. Un passage qui lui ouvre les portes de Troyes pour quatre ans. En 1994, l'entraîneur aux principes de jeu reconnus arrive à Argentan. Il se bâtit un palmarès fou avec une montée en CFA2 et surtout, une folle épopée jusqu'en 8e de finale de coupe de France en 1998 : après avoir battu Sedan et Angers au stade Gérard-Saint, les Argentanais sont sortis par le Racing Club de Lens, futur champion de France de Division 1, dans un stade d'Ornano de Caen comble. En 2001, après sept années aux commandes, Jean-Louis Coustillet passe la main et met un terme à sa carrière d'entraîneur. Il sera inhumé le vendredi 19 mars, à Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube.