Podcast. Le Club Foot d'après-derby normand est disponible

Entre deux formations aux trajectoires assez identiques, le derby de Normandie annonçait un "malheur" au perdant. Et le perdant se nomme SM Caen, défait à domicile et qui plonge dans la crise, en témoigne la première intervention du président Olivier Pickeu depuis son intronisation, en fin d'été 2020. Côté Havrais en revanche, c'était bol d'air et rayon de soleil, avec un bond de sept places au classement pour les hommes de Paul Le Guen.

Retrouvez dans ce Club HAC et ce Club Malherbe, les réactions de Paul Le Guen et Olivier Pickeu, mais aussi les buts du match, comme si vous y étiez.

Autour de Sylvain Letouzé ce mardi 16 mars, Maxime Lenormand (Malherbe Inside), Julien Mahieu (So Foot) et Aurélien Renault (Foot Normand)

Le Club HAC après la victoire des Hacmen dans le derby :

Le Club Malherbe après la défaite des Malherbistes dans le derby :