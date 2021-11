La gendarmerie du Calvados a indiqué que des contrôles automatisés de vitesse seraient effectués du lundi 15 au dimanche 21 mars.

Pour cette nouvelle semaine, les actions ciblent les axes suivants : la départementale 6 entre Bayeux et Juvigny-sur-Seulles, la départementale 613 entre Bayeux et Rots, la départementale 579 entre Pont l'Evêque et Livarot et la départementale 45 entre Valsemé et Ouilly-le-Vicomte.