France-Monde. Les îles enchantées qui ignorent le virus

Les îles au soleil ont fait rêver de tous temps - mais d'autant plus aujourd'hui. C'est par exemple aux Açores qu'il faut pouvoir vivre si l'on veut oublier le virus. Tout va bien en effet sur les 17 km2 de l'île de Corvo, à 2000 km de l'Europe ! C'est un minuscule paradis d'hortensias et d'oiseaux au nord de l'archipel des Açores, et ses 450 habitants, immunisés, plaignent les Portugais du continent qui pour leur part souffrent du Covid. A Vilà do Corvo, seule localité de l'île et où vit toute la population, aucun confinement n'a eu lieu : les cafés n'ont jamais fermé... Explication du miracle : l'île étant dénué d'hôpital, Lisbonne a fait vacciner les insulaires en priorité et en totalité. Athènes a fait la même chose dans les huit plus petites îles grecques.