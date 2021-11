Orne. Le département à la pointe de la méthanisation

"On fait la différence entre les projets agricoles et ceux industriels", explique Jean-Louis Belloche, président de la Chambre d'agriculture de l'Orne qui, le mercredi 10 mars à Alençon, a consacré sa session à la méthanisation. Alors que l'Orne est le département normand qui compte le plus de méthaniseurs, dix sont en cours de construction et 30 autres sont en projet. Le gaz généré par la fermentation des déchets de la ferme, qui sont déversés dans ces immenses cuves, est revendu ensuite, et apporte un complément de revenu aux agriculteurs. 45 sont déjà en service dans ce département, mais riverains et élus contestent des projets industriels de très grandes dimensions.

Lors de la session de la Chambre d'agriculture de l'Orne à Alençon.

"L'Orne est en pointe", explique Frédéric Moulin, délégué territorial Val-de-Seine de GRT-Gaz (ex-GRDF), qui exploite le plus long réseau de distribution de gaz naturel haute pression en Europe. En Normandie, l'entreprise compte une dizaine de points d'injection, dans son réseau, de gaz qui est produit par des méthaniseurs.