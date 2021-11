Caen. Discothèques : 1 500 litres de boisson distribués aux étudiants

Ce lundi 15 mars, devant l'université de Caen, au campus 1, 18 patrons de discothèques de la région (14 du Calvados, trois de la Manche et une de l'Orne) ont fait don de leurs invendus aux étudiants pour marquer la date d'anniversaire de leur fermeture. "L'objectif est de vider nos stocks avant qu'ils n'arrivent à date de péremption", indique Jean-Baptiste Jautée, patron de la discothèque Le 32, à Caen. Une cagnotte de 700 € a aussi permis d'acheter des sodas supplémentaires. Plus de 1 500 litres de boisson non alcoolisée ont été remis à l'épicerie solidaire de l'Agoraé. "Les étudiants font partie de la clientèle habituelle de discothèque, on pouvait bien faire ce geste", conclut Xavier Blanchet, représentant du syndicat des discothèques normandes.

