Voile. Jérémie Mion monte en puissance en vue des JO de Tokyo

Avant d'entrer de plain-pied dans sa préparation physique et mentale en vue des Jeux Olympiques de Tokyo qui, pour la voile, auront lieu du 23 juillet au 8 août, au port d'Eno-shima, dans la baie de Sagami (Japon), Jérémie Mion, accompagné de son binôme Kévin de Peponnet, a eu l'occasion de prendre la température lors des championnats du monde au Portugal : "Nous avons eu du mal à nous mettre dans le bain au début, puis un bon rythme est venu s'installer par la suite. Mais nos adversaires étaient solides et ça reste le meilleur entraînement possible." Le samedi 17 avril, direction la Semaine Olympique Française à Hyères, avant un championnat d'Europe à confirmer, dans la cité varoise. De quoi affiner les tactiques avant le départ pour le Japon.