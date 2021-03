Musique. Grammy Awards 2021 : le palmarès qui offre un record à Beyoncé

Cette année, la cérémonie des Grammy Awards était particulière en raison du contexte sanitaire. Elle s'est déroulée à distance, avec des prestations scéniques entre les remises de récompense. La moitié des artistes se produisaient pour la première fois. Beyoncé bat un record en devenant l'artiste féminine la plus récompensée des Grammy Awards avec 28 prix, se classant troisième toutes catégories confondues, derrière le chef d'orchestre hongrois George Solti et ex aequo avec Quincy Jones.

Voici les gagnants 2021 :

Album de l'année : Folklore de Taylor Swift

Chanson de l'année : I Can't Breathe de H.E.R

Enregistrement de l'année : Everything I Wanted de Billie Eilish

Meilleure nouvelle artiste : Megan Thee Stallion

Meilleur album rap : King's Disease de Nas

Meilleure performance rap : Savage de Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Meilleure chanson rap : Savage de Megan Thee Stallion (Featuring Beyoncé)

Meilleur album pop vocal : Future Nostalgia de Dua Lipa

Meilleure performance pop solo : Watermelon Sugar de Harry Styles

Meilleure performance pop en duo/groupe : Rain on Me de Lady Gaga with Ariana Grande

Meilleur album R & B : Bigger Love de John Legend

Meilleure chanson R & B : Better Than I Imagined de Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Meilleure performance R & B : Black Parade de Beyoncé

Meilleur album R & B progressif : It Is What It Is de Thundercat

Meilleure performance rock : Shameika de Fiona Apple

Meilleure chanson rock : Stay High de Brittany Howard"

Meilleur album rock : The New Abnormal de The Strokes

Meilleur album alternatif : Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple

Meilleur album latin pop ou urbain : YHLQMDLG de Bad Bunny

Meilleur album dance/électro : Bubba de Kaytranada

Meilleur enregistrement dance : 10 % de Kaytranada Featuring Kali Uchis

Meilleure chanson pour un média visuel : No Time to Die (pour le film James Bond No Time to Die) de Billie Eilish

Meilleur clip : Brown Skin Girl de Beyoncé