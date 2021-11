Seine-Maritime. Un centre de vaccination dans une école maternelle : les parents d'élèves s'interrogent

"C'est important de dire que nous sommes pour les centres de vaccination, mais pas comme ça, près des tout-petits." Par ces mots, Linda Melis résume rapidement la position de plusieurs parents d'élèves, depuis qu'ils ont découvert l'ouverture prochaine d'un centre de vaccination, dans les locaux de l'école maternelle de Croisy-sur-Andelle.

Des problèmes d'adultes dans un monde d'enfants

Pour cette maman de deux élèves, scolarisés en petite et en moyenne sections, "cette décision empiète sur l'espace des enfants". Une vision que partage Vianney Bihr, dont la fille fréquente l'une des deux classes de l'école : "Ce qui me questionne, c'est le fait que l'école, c'est le lieu des enfants, c'est leur monde à eux, et qu'on arrive avec des problèmes d'adultes." Malgré quelques échanges avec l'inspection académique ou la mairie, "maintenant, c'est cuit", regrette Linda Melis. À partir du mardi 16 mars, une classe non utilisée sera donc transformée en centre de vaccination tous les 15 jours.

La mairie de la commune n'a pas pu répondre à nos sollicitations, mais nous avons pu consulter des éléments communiqués aux parents d'élèves. Comme elle le rappelle, "les locaux appartiennent à la commune, celle-ci en dispose comme elle le veut". Elle précise surtout que d'autres lieux ont été envisagés, comme le gymnase, mais l'école serait le seul équipement qui répondrait à tous les critères nécessaires à l'installation d'un centre de vaccination.

Une convention a été signée entre la mairie et l'Éducation nationale afin de fixer les contours de ce partage des locaux. "Des barrières vont être installées et les enfants ne croiseront pas la population qui viendra se faire vacciner", tempère Vianney Bihr. Mais il note tout de même "un écart avec toutes les mesures vigipirates, qui sont contraignantes, depuis le début de l'année".

Pour tenter de rassurer les parents d'élèves, la Ville leur a assuré que "le but est de sortir de cette crise sanitaire afin de retrouver une vie normale au plus vite". Les parents, eux, auraient préféré que cela ne se fasse pas sur les jours de présence des élèves.