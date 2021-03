Portrait. Delphine Breuil installe des potagers aux quatre coins de l'agglo rouennaise

Depuis janvier 2018, Delphine Breuil, ancienne responsable marketing dans une entreprise de transport international, a troqué son ordinateur contre une brouette. Désormais à la tête d'On va semer, basée à Freneuse près d'Elbeuf, elle installe et anime des potagers dans les entreprises sur le territoire normand. L'auto-entrepreneuse, diplômée au lycée agricole d'Yvetot, a trouvé dans ce secteur d'activité une réponse à la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSA). Forte d'un grand succès auprès des entreprises normandes, Delphine Breuil a élargi son activité aux diverses collectivités territoriales et écoles notamment.

Un potager expérimental à Elbeuf

C'est avec la Ville d'Elbeuf que Delphine Breuil œuvre désormais, dans le cadre du projet de COP 21 local, dans lequel la municipalité est très engagée. C'est rue Ampère, dans le nouveau potager expérimental, inauguré samedi 6 mars, qu'elle organisera des ateliers destinés à différents publics : "C'est un potager de 100 m2, aménagé avec une cuve à eau et un cabanon. Il y aura huit ateliers grand public et trois seront consacrés aux habitants souhaitant obtenir un permis de végétaliser, suite au projet mis en place en 2020 par la commune d'Elbeuf, permettant aux habitants de végétaliser un coin de rue ou un bout de trottoir. Cinq autres ateliers seront destinés aux professionnels, gardiens d'immeubles afin de reproduire les bons gestes dans les espaces dédiés aux potagers dans les cours d'immeubles, et ATSEM afin de transmettre les bons gestes aux enfants dans les écoles."

Ce nouveau projet a pour but de regrouper les habitants qui souhaitent apprendre les fondamentaux et franchir le pas dans la consommation bio et le développement durable.