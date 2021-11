Rouen. Il roule trop vite, percute une voiture et blesse une femme

Alors qu'il circule à Rouen au volant de son véhicule, le 14 janvier 2015, le trafic est dense et les carrefours encombrés par un flot de véhicules pare-chocs contre pare-chocs. C'est dans ce contexte que le prévenu emboutit l'un d'entre eux, à une vitesse excessive, selon la police.

Une femme blessée au visage

Incapable de maîtriser sa conduite, il ne pense même pas à freiner et percute le véhicule d'une jeune femme qui est blessée au visage et obtient un mois d'interruption temporaire de travail. En outre, les policiers découvrent que le prévenu n'a pas d'assurance et que son casier judiciaire affiche quatre condamnations pour violences et vol. À l'audience du jeudi 11 mars, il écope d'une amende de 800 euros et d'une suspension de son permis de conduire.