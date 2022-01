Piscines : jetez-vous à l’eau et trouvez votre bonheur

Nage ludique ou nage sportive, la natation est source de bien-être physique et psychologique. Elle sollicite de manière homogène l’appareil respiratoire et permet de soulager les articulations. Bref, un sport complet et apaisant.

Sport et plaisir

“On peut y trouver une solution à tous ses problèmes ou presque”, souligne Tifanny Chenel, maître nageuse à la piscine Transat, de Bihorel. “L’aquagym est bénéfique pour le cœur comme pour le renforcement musculaire, l’aquabike gomme l’aspect cellulite et la nage sportive fait travailler l’endurance”. Année après année, l’offre d’activités s’est élargie. Aquagym, aquabike, bébé nageur et jardin aquatique sont au programme du Transat. En outre, l’équipe organise deux soirées, aquacountry (le 20 juillet) et american rock (le 24 août). Du 11 au 17 juin, l’établissement fêtera ses 18 ans ! Un anniversaire festif placé sous le signe du sauvetage avec les mardi, mercredi et samedi, une initiation au secourisme. Un pompier professionnel sera présent le samedi de 14h à 17h.

De son côté, la Ville de Rouen renouvelle cet été son offre de loisirs avec ses très attendus “Rouen sur mer” en juillet et “la Piscine à 1 €” (en août). De multiples animations sont proposées en juillet : initiation à la natation pour les 6-10 ans, structures gonflables, water-polo, etc. Enfin, le centre aquatique Alex Jany de Grand-Couronne organisera un aquagym géant sur le thème des musiques du monde, le 22 juin, à 19h30 Démonstration de natation synchronisée à 18h45.

Pratique. Journées du Sauvetage, du 11 au 17 juin, piscine Transat, rue de Verdun, à Bihorel. Renseignements 02 35 61 70 70.