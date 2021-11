Seine-Maritime. Des appels en nombre au 18, mais les pompiers ne vaccinent pas encore

Après les médecins et les pharmaciens, un décret du vendredi 12 mars permet aux sapeurs-pompiers de vacciner contre la Covid-19. Pour autant, la mesure ne concerne pas encore les centres d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Le texte est en cours d'analyse par le Service de santé et de secours médical du Sdis 76, qui doit organiser sa mise en œuvre. Le Sdis 76 a constaté une augmentation des appels au 18/112 depuis le week-end suivant le décret, de personnes souhaitant se faire vacciner. Certaines se rendent même directement dans les casernes. La mise en œuvre de la vaccination ne devrait pas tarder, mais pour l'heure, les pompiers appellent à ne pas surcharger inutilement le 18 et ne pas se rendre dans les centres de secours.