Football (National). Un derby pour s'ouvrir l'autoroute vers la Ligue 2

Malgré sa défaite face à Concarneau (0-1) le 9 mars dernier et l'occasion manquée de prendre place sur la plus haute marche du podium de National 1, QRM reste plus que jamais dans les temps pour remplir son objectif. "On n'a pas mis ce qu'il fallait, on ne mérite pas de gagner à Concarneau, c'est un accident. Il va falloir réagir comme on a su le faire auparavant. Le but est que le collectif puisse corriger les carences individuelles", a confié Bruno Irles, avant de se plonger sur la préparation du match à Orléans, lundi 15 mars. "On a la volonté de gagner car même si certaines fois, on n'a pas la possibilité d'aller accrocher le nul, forcément, on avance plus vite en gagnant." Avancer plus vite vers la Ligue 2, tel est le mot d'ordre, et vendredi 19 mars à 18 heures, la motivation du derby face à Avranches, l'autre Normand de National, premier relégable, sera là. Si la rencontre paraît à première vue abordable pour les Quevillo-Rouennais, attention à ne pas tomber dans le piège. Un deuxième faux pas les éloignerait davantage du fauteuil de leader et égratignerait leur confiance.