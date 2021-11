Bayeux. Le projet de musée pour la tapisserie de Bayeux approuvé 

"Nous réfléchissons depuis longtemps pour trouver un nouvel écrin à cette œuvre", explique Loïc Jamin, maire-adjoint en charge du tourisme, des musées, de l'attractivité et de la valorisation du patrimoine à Bayeux. Mardi 10 mars, le conseil municipal a approuvé le plan de financement du nouveau musée de la tapisserie de Bayeux. Un projet qui devrait coûter 33 millions d'euros au total. "Nous aurons des financements de l'Etat, la région et du département", indique l'adjoint. La ville de Bayeux devrait investir 21 % du montant soit environ 6 millions d'euros. Pour l'heure le cahier des charges doit être finalisé. Une chose est sûre le musée restera au même endroit. "Prochainement, nous devrions lancer un concours pour les architectes, le lauréat sera dévoilé d'ici juin 2022", continue Loïc Jamet. Un projet qui devrait voir le jour au printemps 2026. "Nous ne souhaitons fermer qu'une saison à compter de l'automne 2024", conclut le maire-adjoint en charge du tourisme, des musées, de l'attractivité et de la valorisation du patrimoine de la ville.