Les Champeaux. Un couple et leur bébé relogés après l'incendie de leur domicile

C'est dans la nuit du vendredi 12 mars au samedi 13 mars vers 1h15, que les pompiers de l'Orne sont intervenus pour un feu de combles dans une habitation de 130m2 comprenant un rez-de-chaussée et des combles aménagés, au lieu-dit L'Hôtellerie-Faroult, aux Champeaux. La toiture de l'habitation a été endommagée par l'incendie. Une femme et un homme, âgés de 27 ans, et leur bébé de 15 mois, incommodés par les fumées, ont été transportés à l'hôpital d'Argentan. Ils seront relogés chez des proches dès leur sortie de l'établissement de santé. 22 sapeurs-pompiers des centres de secours de Vimoutiers, Trun et l'Aigle ont été mobilisés pour l'opération. Les flammes ont rapidement été maitrisées par les secours.