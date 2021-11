Caen. "Avec la crise, les clients ont besoin de se sentir bien chez eux"

Alors que la fin des soldes a mis en évidence un fort attrait pour les magasins d'aménagement, Isabelle Ozon, décoratrice d'intérieur depuis 20 ans et propriétaire de la boutique d'ameublement Fleur de Lin à Caen, a pu le remarquer au sein de sa clientèle. " En ce qui me concerne, je dirais même que cela a débuté depuis la fin du deuxième confinement. Et cette envie de décorer son intérieur s'est poursuivie jusqu'aux soldes d'hiver", explique la décoratrice d'intérieur.

Se créer son petit cocon

"Je pense que les gens passent beaucoup plus de temps chez eux, ils ont envie de se sentir bien. La crise sanitaire a dû exacerber ce besoin d'être bien chez soi. Les gens réfléchissent beaucoup moins et achètent plus spontanément de la déco", explique Isabelle Ozon. Des achats que les clients effectuent pour se faire plaisir, selon cette spécialiste de l'ameublement. Autre domaine dans lequel cette spécialiste de décoration est sollicitée, l'aménagement intérieur. "Nous avons plus de demandes depuis quelque temps, et également des chantiers plus importants", poursuit-elle. Réaménagement d'intérieur global, travail avec des architectes pour choisir des papiers peints, peintures ou revêtements des sols, c'est un travail complet qu'effectue Isabelle Ozon lors de ses chantiers de réaménagement. "On s'adapte en fonction de la demande, des goûts et de la façon de vivre des clients. On les guide en fonction de leurs différents critères", poursuit la décoratrice d'intérieur. Grâce à sa boutique de magasin d'ameublement, Isabelle Ozon vend également du mobilier. Quant aux tendances de la saison," actuellement, on voit beaucoup de couleur bleu ou bleu-vert, mais ce n'est pas pour ça que nos clients se laissent influencer par les couleurs", termine la décoratrice.