Survie. Un concept de vie hors du commun

Du pain bio

Simon fabrique du pain au

levain de farine bio et locale

Son blé est produit par un agriculteur local. Simon l'écrase dans son moulin, le pétrit à la main, le cuit au feu de bois. "Il est fait avec de la farine fraîche", explique-t-il. "Ça donne davantage de goût et de valeurs nutritives. Le four est chauffé au feu de bois, puis je retire les cendres et j'y mets mon pain. La maçonnerie du four, chaude, cuit le pain. il faut être très attentif, parce qu'il n'y a pas de thermostat !"

Simon pétrit son pain bio à la main. -

Du pain en dépôt

Simon a construit son fournil à la P'tite ferme de la Vie

Son pain est vendu au magasin P'tit Bio à Vimoutiers, au marché des producteurs de la ferme de Cutesson, et dans les paniers de producteurs à Almenèches. La grande nouveauté, c'est l'ouverture, au week-end de Pâques, de L'Épi Chouette, à Vimoutiers : le dépôt du pain de Simon, mais aussi des pâtes fabriquées par Alison et de cidres, fromages, beurre, crème. Dépôt ouvert uniquement le samedi matin et le dimanche matin.

La chambre de pousse, pour la pâte. -

Autarcie

Alison, Simon, proches de la terre, vivent simplement

Évidemment, il n'y a pas besoin d'aller acheter son pain chez le boulanger, il est produit sur place ! "On a des poules qui produisent nos œufs", explique Alison. "Je fabrique des pâtes artisanales, mais on a aussi des moutons pour la viande et on cultive deux jardins potagers qui produisent suffisamment pour nourrir notre petite famille." Le couple, qui a vécu dans des camions à travers la France, puis deux ans à vélo, sait se contenter de peu.

Un gîte atypique

À Survie, Alison et Simon

accueillent des touristes

Un gîte inhabituel accueille les touristes dans d'immenses tentes, l'une aménagée en lieu de vie, l'autre en dortoir. Une autre encore abrite les sanitaires. Il y a aussi un immense tipi qui sert de lieu de vie. "On ne loue l'ensemble qu'à une seule famille à la fois, pour que les gens y soient vraiment tranquilles", explique Alison, "c'est le royaume des enfants, ici il n'y a pas de risque d'être écrasé par une voiture et on a aussi une micro-ferme avec des poules, des moutons, avec un grand jardin. Vraiment, il y a plein de place pour s'éclater". Sans oublier d'aussi découvrir la fabrication du pain bio avec Simon.

Les tentes et le tipi. -