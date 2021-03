Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 mars

BELIER

Entre rêve et réalité, il y aura des compromis à faire, ce qui admettez-le, est indispensable.

TAUREAU

Vous propagez de très bonnes ondes tout autour de vous. Une journée qui a tout pour plaire et vous combler !

GEMEAUX

Méfiez-vous quand même de ne pas commettre d'excès que vous pourriez rapidement regretter.

CANCER

Vous débordez d'énergie et de joie de vivre. Vous avez envie de tout et tout de suite et ça vous va parfaitement !

LION

Vous aspirez à une vie plus ordonnée et à des relations plus chaleureuses, une ambiance plus familiale.

VIERGE

Pourquoi ne pas tenter de lâcher prise en vous laissant guider par vos émotions ? Vous ne risquez pas grand-chose.

BALANCE

Vous alternez avec des énergies et des humeurs fluctuantes qui vous rendent nerveux.

SCORPION

Vous allez avoir des facilités à trouver une entente, à vous engager fermement. Vous serez fier de vous !

SAGITTAIRE

Votre créativité vous donne des idées porteuses, prenez le temps de les étudier.

CAPRICORNE

Vous pourriez décider de reprendre une activité abandonnée ou changer de fonction.

VERSEAU

Préférez concentrer votre énergie sur vos projets en vous tenant loin des autres.

POISSONS

Si vous désirez éviter les déconvenues et les conflits en tout genre, ne cédez pas à l'impulsivité qui règne autour de vous.