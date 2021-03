Manche. Ouverture de la pêche : plus de 12 000 pêcheurs parés

Ils sont un peu plus de 12 000 dans la Manche à attendre ce moment avec impatience : l'ouverture de la pêche ce samedi 13 mars à 8 heures sur quelque 7 000 kilomètres de cours d'eau que compte ce département.

L'année passée, l'ouverture avait été écourtée par les mesures du premier confinement. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Et les tarifs de la carte de pêche sont stables depuis deux ans. Néanmoins, les effectifs sont toujours en baisse constante. Alors, la Fédération départementale de pêche et protection du milieu aquatique multiplie les animations pour recruter des jeunes. Ils sont ainsi 2 526 à avoir une carte de pêche.

Un calendrier d'animations est établi chaque année, précise Fabien Goulmy, directeur technique de la Fédération de pêche de la Manche.

La Manche, premier département français pour la pêche au saumon

Pour pêcher dans de bonnes conditions et qu'il y ait des poissons, il faut une bonne qualité des eaux. Au fil des années, la qualité s'améliore progressivement, avec le retour des saumons notamment. Le département de la Manche est d'ailleurs le premier pour la pêche au saumon en France.

Mais certains cours d'eau inquiètent la fédération, comme la Douve et la Serre.

La Fédération de pêche de la Manche renouvelle aussi son étude scalimétrique. Il s'agit de recueillir des écailles de truites fario afin de déterminer l'âge moyen de la première reproduction et ainsi déterminer la taille de capture, fixée aujourd'hui à 23 centimètres. L'étude est également lancée dans l'Eure et le Calvados. Si vous souhaitez vous joindre à l'étude, vous pouvez contacter la Fédération départementale de la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Manche, à Canisy, au 02 33 46 96 50