Séez. Après 2020 compliquée, la campagne 2021 du denier du culte est lancée

La campagne 2021 du denier du culte est lancée ce dimanche 14 mars. Dans l'Orne, les sommes collectées permettent de rémunérer les 80 prêtres du diocèse de Séez, ainsi que les salariés de l'institution.

En 2020, le nombre des donateurs a été inférieur à 7 000, dans un contexte compliqué par la Covid-19, pour le budget des églises et mais aussi pour celui du diocèse. Les ventes de cierges et les cérémonies ont chuté dans les paroisses. L'activité du sanctuaire de la famille Martin à Alençon, comme de Notre-Dame-de-Montligeon, est presque à l'arrêt. Heureusement, les fidèles - notamment des Parisiens confinés dans l'Orne - ont généreusement répondu à une campagne de dons lancée à l'été dernier, avec, au final, une collecte en hausse de 16 %. "Mais on ne peut pas éternellement solliciter les mêmes personnes", explique François-Xavier Dard, l'économe diocésain.

Les dons en ligne et/ou par carte bancaire, désormais possibles, sont en augmentation très importante.