Le Havre. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe dévoile le titre de son livre

Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, sort le 7 avril prochain, un livre où il revient sur son expérience à Matignon. Un ouvrage coécrit avec son ami eurodéputé Gilles Boyer. Le titre a été dévoilé mercredi 10 mars. Il s'intitule Impressions et lignes claires.

L'éditeur J.C Lattès précise que ce texte hybride, entre récit et essai, a pour ambition "d'éclairer l'art de gouverner et d'explorer les actes, les moments et les lieux du pouvoir à l'aune de la grande histoire". Édouard Philippe nous confiait : "Dès juillet dernier, j'ai commencé à écrire ce livre dont je savais que je l'écrirais une fois parti de Matignon." Le maire du Havre fera une tournée des librairies pour une série de rencontres dédicaces.