Bonne table à Caen. De la gastronomie en sandwichs

Vidéo de mousses au chocolat en train d'être préparées, photos de sandwichs,… Les posts de Eat on stage sur le réseau social Instagram m'ont tout de suite donné très envie de goûter et je suis loin d'être déçue. En 2014, Pierre Lefebvre a ouvert son restaurant l'Accolade, installé dans le Vaugueux à Caen. Si l'envie d'autres choses avait déjà fleuri, il y a quelque temps dans son esprit, la crise sanitaire et la fermeture de son établissement ont fait mûrir son idée. En septembre 2020, il se lance dans l'aventure Eat on stage. "Des sandwichs faits 100 % maison, de qualité, avec des produits locaux", indique le chef.

Basse côte normande, coleslaw et mousse au chocolat

Mais ce ne sont pas de simples sandwichs. Fini le traditionnel jambon beurre : "Nous faisons nos pains briochés avec de la farine bio locale, nous réalisons nos sauces, nous utilisons de la viande ou encore de la tomme de la région." Des accompagnements sont également proposés, ainsi que des desserts. "Je veux continuer Eat on stage. On verra par la suite si on reste installés ici ou non, il y a plein de possibilités." Six sandwichs sont proposés, dont un en édition limitée qui change régulièrement.

Je me laisse tenter par le Beef spirit : de fines tranches de basse côte de bœuf normand snackées à la plancha, tomme normande, sauce moutarde à l'estragon, des petits légumes, le tout dans le fameux pain brioché. C'est un délice ! En accompagnement, je choisis une salade coleslaw et, comme un bon plat finit toujours par un bon dessert, je ne peux pas résister à la mousse au chocolat… à l'huile d'olive. J'ai été surprise au début, car je ne m'y attendais pas mais c'est très agréable. Le tout pour le prix de 15,50 euros. Une manière d'avoir de la cuisine gastronomique, à prix accessible et à emporter !

Pratique : 18 rue Porte-au-Berger à Caen. eat-onstage.com.En cliquer-retirer et en livraison. Ouverture de 11 heures à 13 h 30 et de 18 heures à 21 h 30 toute la semaine.