Insolite. Le premier tweet aux enchères pour plus de 2 millions d'euros !

Une vente aux enchères a lieu actuellement pour un bien immatériel, qu'on appelle NFT (Non Fungible Token). Ce sont des biens numériques, ineffaçables, mais que tout le monde peut consulter et partager. Le propriétaire sait que cela lui appartient, mais il ne peut pas en faire ce qu'il veut, ni empêcher les autres de le consulter.

Ce sera donc le cas de ce message :

Cette simple phrase "en train de créer mon compte twttr" pourrait valoir 2,5 millions de dollars pour son enchérisseur, qui se dit même prêt à payer 10 millions si d'autres le rejoignent dans la vente… Le verdict sera donné le 21 mars.

Jack Dorsey ne gardera pas la somme pour lui, mais la convertira en bitcoins pour la reverser à une association.