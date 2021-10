Paluel. Dix ans après Fukushima, ce qui a changé sur la centrale

11 mars 2011. Un tsunami dévastateur détruit la région de Fukushima, au Japon, détruisant au passage la centrale de Daiichi. La plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Elle a entraîné, dans les centrales nucléaires françaises, la mise en place de plusieurs dispositifs, imposés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

"Fukushima a montré qu'il fallait, en tout temps et en toute configuration, pouvoir refroidir nos réacteurs en apportant de l'eau et avoir de l'électricité pour faire circuler cette eau", illustre Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale de Paluel, en Seine-Maritime. C'est tout l'objet des diesels d'ultime secours fraîchement inaugurés sur les réacteurs. Une source électrique qui s'ajoute aux cinq déjà existantes et qui est "capable de délivrer une puissance de 3 MW, avec une autonomie de trois jours, construite dans un bunker qui peut résister à des conditions extrêmes". A cela, s'ajoutent la construction de bassins en hauteur du site, un système de protection contre les inondations devant les bâtiments industriels, un système de protection contre les tornades pour les tuyauteries à l'extérieur des bâtiments. "Le plan d'urgence interne a été modifié, avec davantage de personnes présentes 24h/24 sur la centrale", poursuit Jean-Marie Boursier.

EDF a par ailleurs créé, après la catastrophe japonaise, la Force d'action rapide nucléaire (FARN). "Ce sont 300 salariés entraînés à intervenir dans des situations extrêmes et qui disposent de groupes électrogènes, de pompes, de moyens d'airs, de réservoirs, que l'on peut connecter à toutes les centrales", rapporte le directeur de Paluel, où est implantée l'une des quatre antennes de la FARN, comprenant 70 agents.

Toutes les installations post-Fukushima ne sont pas encore implantées sur Paluel. Un nouveau centre de crise local verra par exemple le jour en 2024.