Calvados. Gault & Millau 2021 : un chef cuisinier honfleurais à l'honneur dans le guide 

"Notre volonté, c'était de s'enraciner dans notre région natale et de promouvoir le terroir ici", se confie Julien Lefebvre, chef cuisinier de 39 ans et propriétaire du restaurant l'Atre, à Honfleur. Après avoir travaillé pendant 17 ans dans de nombreux établissements gastronomiques en France et auprès de grands chefs tels que Frédéric Anton, Julien Lefebvre et son épouse Lauriane décident de se lancer et d'acquérir un restaurant à Honfleur lors du premier confinement. L'établissement ouvre ses portes le 17 juillet 2020. Un pari réussi pour le couple, qui vient d'être nommé parmi les 109 restaurants à découvrir selon le renommé guide Gault & Millau 2021.

"C'est une très grande satisfaction qui prouve que notre projet plaît et que ce que l'on propose est dans l'air du temps", se réjouit le chef cuisinier. Une distinction qui motive le couple dans sa démarche, malgré la pandémie. "On a encore plus envie de rouvrir et de faire vivre à nos clients l'expérience qu'on a prévue pour eux dans notre établissement", poursuit-il.

Une cuisine décomplexée et accessible qui promeut le terroir

"J'ai fait mes études à Hérouville-Saint-Clair, au lycée François-Rabelais, et suis originaire de Lisieux", raconte Julien Lefebvre. Son épouse Lauriane est quant à elle originaire de Caen. Tous deux souhaitaient venir s'installer dans leur région natale, la Normandie. "Je veux que mes racines se sentent dans ma cuisine. Dans notre carte, nous proposons de nombreux produits de la mer et avons un dessert signature, le gâteau de crêpes avec de la pomme. Celui-là plaît beaucoup", sourit le spécialiste des saveurs. L'établissement n'a pu accueillir du public que trois mois, mais cela n'a pas empêché le chef cuisinier de séduire les papilles des chroniqueurs du guide Gault et Millau. "On ne sait pas exactement quand ils sont venus, mais à cette période, je travaillais de nombreux plats autour de la tomate. Je me souviens aussi d'un cabillaud confit à l'huile de pépins de raisin accompagné d'une garniture de saison", se remémore Julien Lefebvre.

Sa volonté est de promouvoir la gastronomie, mais à des prix accessibles, entre 29 et 49 euros le menu, en fonction des plats choisis. "On souhaite devenir une table reconnue et respectée sur Honfleur", conclut le cuisinier. Le couple espère pouvoir ouvrir rapidement afin d'accueillir une clientèle locale à qui faire découvrir l'établissement et surtout leur cuisine.