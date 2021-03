Normandie. Covid-19 : les taux d'incidence repartent à la hausse

C'est l'indicateur de référence des autorités. Après une baisse généralisée, le taux d'incidence de la Covid-19 est de nouveau en hausse en Normandie. Entre le 1er et le 8 mars, il a gagné 12 points, pour s'établir à 183 cas pour 100 000 habitants. Une hausse "particulièrement marquée dans l'Orne, le Calvados et l'Eure", selon l'Agence régionale de santé. Sur les 81 000 tests effectués pendant la première semaine de mars, plus de 6 000 se sont avérés positifs (7,49%). Deux tiers d'entre eux s'accompagnaient d'une suspicion de variant britannique du virus. Le nombre de personnes hospitalisée à cause du virus, lui, est d'une stabilité désarmante. Mardi 9 mars, elles étaient encore 1 219, en Normandie avec 109 entrées sur les dernières 24 heures.