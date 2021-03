Normandie. Le Tour Voile de retour en juillet avec un nouvel organisateur

On l'a vu à Barneville-Carteret (Manche), Jullouville, Dieppe (Seine-Maritime) ou encore Fécamp ces dernières années. Le Tour Voile devrait faire son retour en Normandie, en 2021. C'est un en tout cas un organisateur bien t'cheu nous qui reprend les rênes de l'événement, qui était depuis huit ans piloté par A.S.O, également organisateur du Tour de France cycliste.

🆕 C'est un projet collectif et fédérateur qui va permettre au #TourVoile, l'un des plus beaux monuments de la voile française, de s'élancer de nouveau.



Organisée par Normandie Evénements, la 44e édition se déroulera du 2 au 24 juillet.



Huit à dix étapes

De la prochaine édition, seules sont connues pour le moment les dates, du 2 au 24 juillet, et la classe de bateau : les Diam 24 od, trimarans de 7,25 m. L'événement devrait se dérouler en huit à dix étapes et mettra aux prises des équipages composés de marins professionnels et amateurs. La compétition se jouera sur trois disciplines : la course au large, la course en flotte et des duels sous forme de match race pour la super finale. On ne connaît pas pour le moment les ports qui participeront à cette 44e édition, mais Thibault Parent, le directeur du Tour Voile, indique que "plusieurs territoires sont engagés pour la réussite du projet". La compétition s'accompagne d'un village ouvert à tous.