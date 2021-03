Caen. Le rappeur Béocéa compose un hymne qui donne de l'espoir 

"J'ai écrit ce morceau il y a plusieurs années. Je ne l'avais encore jamais sorti, je me suis dit que la période était propice", explique Béocéa, rappeur de la scène caennaise depuis les années 2000. Le 26 février dernier, le musicien a dévoilé son tout dernier titre Le soleil revient toujours. "C'est une période difficile pour tout le monde. J'ai notamment été touché par toutes les histoires qu'on entend sur les étudiants", poursuit le musicien. Cette chanson, il la veut comme un message d'espoir en cette période difficile. "C'est un morceau pour tous les gens qui sont un peu dans le doute en ce moment et qui ont du mal à surmonter la période actuelle. J'ai envie de leur dire de rester confiants", explique Béocéa. Pour composer, il s'inspire d'artistes tels que le rappeur américain Tupac, mais aussi d'artistes comme The Weeknd. Installé à Caen depuis ses 14 ans, l'artiste a débuté la musique au sein d'un collectif caennais. Il a ensuite décidé de lancer sa boîte de production Bocaprod, en 2010, dans le but de se produire seul, mais aussi d'organiser des événements musicaux.