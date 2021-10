Football (N1). L'US Avranches reçoit Orléans à Fenouillère

Ce sont deux équipes aux trajectoires contraires qui vont se croiser, mardi 9 mars, en match en retard du championnat de National 1, au stade René-Fenouillère à Avranches. D'un côté, Avranches, 10e, qui n'a plus gagné un match depuis fin janvier. De l'autre, Orléans, 5e, qui n'a plus perdu depuis début décembre. Pour autant, en cas de victoire, les hommes de Frédéric Reculeau reviendraient à un tout petit point de leurs adversaires du jour et pourraient croire de nouveau à une belle fin de saison.