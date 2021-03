Calvados. Plus de 60 tonnes de denrées collectées par les Restos du Cœur

L'élan de générosité était attendu, il s'est confirmé lors du week-end de grande collecte du 5 au 7 mars. À l'heure où les Restos du Cœur du Calvados font leur premier bilan lundi 8 mars, le président Philippe Marie peut déjà s'assurer de collecter plus de 60 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. "Je suis satisfait par rapport au nombre de magasins mobilisés moins important que d'habitude. Le ratio par magasin est dépassé", dit-il, alors que le bilan n'a pas encore été effectué sur tous les supermarchés. À Caen, 1,8 tonne ont été récoltés au Monoprix du centre-ville, 3,8 tonnes au Carrefour Côte de Nacre. Le Super U à Ifs, lui, table sur 5 tonnes. "Les gens donnent plus avec la crise sanitaire", constate Philippe Marie.