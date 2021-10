Caen. 15 000 mégots ramassés en 1 h 30 sur la pelouse du château

Certains ont profité du beau temps normand pour flâner sur les pelouses du château, d'autres pour y ramasser les déchets. Samedi 6 mars, à l'occasion du mois du développement durable, la Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN), unie à l'association Qui nettoie si ce n'est toi ?, a organisé une grande collecte de déchets tout autour du château. Une trentaine de volontaires a participé à l'opération. "En 1 h 30 de marche, on a collecté 15 000 mégots de cigarettes et rempli de déchets une dizaine de sacs plastiques", indique Marine Rabelle, présidente de la FCBN. Cette action a aussi permis de sensibiliser les gens et de les inciter à ne pas jeter leurs déchets par terre. "On a distribué des cendriers de poche aux fumeurs", poursuit-elle.