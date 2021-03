L'Aigle. Malgré la Covid-19, le marché aux arbres fête l'arrivée du printemps

Covid-19 oblige, le marché aux arbres de L'Aigle sera la première animation organisée dans le secteur depuis le début de la pandémie. Ce marché aux arbres est organisé samedi 13 et dimanche 14 mars de 9 h à 17 h, sur les places Boislandry et de l'Europe.

"Son organisation est possible, car c'est en plein air. Mais le site devra être entouré de barrières, avec un sens de circulation des visiteurs, une entrée et une sortie, et une jauge maximale qui est fixée à 700 personnes", explique Philippe Van Hoorne, le maire de L'Aigle. Deux agents seront chargés de surveiller le bon port du masque. Par respect des mesures de distanciation, il n'y aura pas de cérémonie d'inauguration. Les stands seront espacés de deux mètres "mais nous faisons le plein d'exposants en arbres, rosiers, outils, comme les années précédentes. Ils ont sans doute hâte de retrouver des clients", précise le maire.

Philippe Van Hoorne de conclure : "Comme si la Covid ne suffisait pas, on est toujours en Vigipirate, la rue Vivien sera donc barrée par des plots en béton."