Seine-Maritime. Prison ferme pour avoir violemment agressé un adolescent par vengeance

Le 18 janvier 2021, le père de la victime de 15 ans porte plainte à la gendarmerie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, pour violences perpétrées sur son fils. Des cinq agresseurs, seul le prévenu, jugé jeudi 4 mars au tribunal de Rouen, est majeur. La principale du collège qu'ils fréquentent propose aux gendarmes une vidéo de la scène qui montre la victime rouée de coups qui lui font perdre connaissance. Un des agresseurs a filmé la scène avec son portable et l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Les insultes, menaces et coups y sont clairement présents. Reconnu par la victime et interpellé, le prévenu nie d'abord avoir agressé l'adolescent, puis se ravise pour avouer sa participation à l'expédition punitive motivée par un différend sentimental. La partie civile dénonce "un acharnement qui doit être sanctionné" et le ministère public évoque "un dramatique préjudice". La défense souligne "les aveux du prévenu". Yanisse Camille, 21 ans, écope de six mois de prison ferme avec sursis probatoire de deux ans.