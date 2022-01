Bibliothèque sonore : des livres à écouter

C’est un temple de la lecture, comme n’importe quelle bibliothèque. Mais dans la bibliothèque sonore de Rouen dépendante du Groupement d’insertion des handicapés physiques, les livres se déclinent en minute sur un CD ou un fichier MP3. "Les appareils de lecture ont évolué et permettent de se repérer plus facilement dans les livres sonores," précise Frédéric Doré, employé à la bibliothèque sonore.

Romans et manuels

La bibliothèque propose 3.000 ouvrages et dispose de 30 donneurs de voix. "Nous acquérons 10 à 12 nouveaux livres par an : enregistrer un ouvrage prend environ trois mois". Grâce à ces heures passées devant leur micro, les bénévoles permettent à des personnes malvoyantes ou aveugles de se plonger dans la littérature.

Jean vient ici depuis vingt ans. S’il avoue que cela ne remplace pas la lecture, il affirme que ces livres sont devenus essentiels. "Je préfère les voix neutres, on n’est pas influencé. C’est dans mon esprit que je mets le ton." La bibliothèque sonore propose aussi des manuels pour les étudiants mal ou non voyant et est toujours à la recherche de nouveaux livres.

Pratique. 18 rue Saint Julien, Rouen (face à la mairie annexe) Tél. 02.35.89.30.29.