Normandie. Une opération exceptionnelle pour intensifier la campagne de vaccination 

Suite aux annonces et recommandations gouvernementales évoquées par le Premier ministre Jean Castex jeudi 4 mars, une importante opération de vaccination a été déployée sur toute la Normandie ce week-end du 6 et 7 mars. Selon des informations de l'Agence régionale de santé, près d'une trentaine de centres de vaccination et quinze autres lieux temporaires sont ouverts un peu partout sur le territoire normand : 15 dans le Calvados, 9 dans l'Eure, 4 dans l'Orne, 5 dans la Manche et 13 en Seine Maritime. 8000 rendez-vous supplémentaires pour des vaccins Pfizer et Moderna ont pu ainsi être proposés à des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi qu'aux personnes à très aux risques de la région. L'Agence régionale de santé rappelle que pour connaître les modalités pratiques de prise de rendez-vous et d'accès pour être vacciné, les informations sont disponibles sur le site normandie.ars.sante.fr. Pour rappel, en Normandie, 189 312 personnes ont d'ores et déjà reçu une 1ère injection et 115 785 une 2e dose de vaccin.