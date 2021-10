Basket. KB Sharp, un come-back heureux pour l'USO Mondeville !

"KB a donné son meilleur sur toutes les saisons passées à Mondeville", avait déclaré avec émotion le coach Romain Lhermitte lors du départ de KB Sharp, à l'issue de la saison 2016/2017. Ce n'est pas terminé, KB Sharp est de retour à l'USO Mondeville ! Le club l'a annoncé ce vendredi 5 mars, pour le plus grand bonheur des supporters !

La joueuse franco-américaine, bientôt quadragénaire, a déjà porté les couleurs rouges et blanches de 2010 à 2013 et de 2014 à 2017, avant de rejoindre une certaine Marine Johannès à Bourges. Elle évolue cette année à Tarbes. Avec KB Sharp, l'USOM tient sa troisième recrue en une semaine, avec les signatures de Sabrine Bouzenna et Shanavia Dowdell, toutes les deux joueuses à Aulnoye.