Calvados. Les médecins du travail mobilisés pour la vaccination contre la Covid-19

Ce vendredi 5 mars, l'organisation Prévention Santé et Travail du Calvados indique "qu'à la demande du ministère du Travail, deux centres de vaccination ont été déployés sur le territoire, à Caen et Lisieux, depuis ce jeudi 4 mars pour proposer des matinées de vaccination aux salariés de 50 à 64 ans, avec comorbidités". Une vaccination libre, gratuite et confidentielle, réalisée par des médecins du travail. Depuis le jeudi 4 mars, 42 premières vaccinations ont été effectuées. Les personnels soignants du lieu prévoient d'en réaliser 300 autres d'ici fin mars. Les employeurs sont invités à transmettre l'information à tous leurs collaborateurs éligibles à la vaccination. Pour rappel, les bénéficiaires sont les salariés âgés de 50 à 64 ans, présentant un risque de forme grave de la Covid-19 et suivis par un médecin du travail de Prévention Santé et Travail. Pour se faire vacciner, il faut prendre rendez-vous sur www.pst14.fr/vaccination ou sur la plateforme régionale au numéro suivant 02 79 46 11 56. Des créneaux sont disponibles du lundi au vendredi.