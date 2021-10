Seine-Maritime. Et si le vaccin contre la Covid-19 était obligatoire pour les soignants ?

Faut-il obliger les personnels de santé à se faire vacciner contre la Covid-19 ? La députée de la 7e circonscription de Seine-Maritime, Agnès Firmin Le Bodo, y est favorable. Elle va même déposer à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour étendre l'obligation vaccinale contre le coronavirus et la grippe saisonnière aux soignants.

"Le taux d'adhésion actuel des personnels à la vaccination m'interpelle. Il est important que les parlementaires se saisissent de ce débat qui revient déjà régulièrement au sujet de la grippe", estime l'élue Agir, qui avait reçu sa première injection du vaccin Pfizer le lundi 11 janvier, à l'hôpital Monod du Havre, en tant que pharmacienne âgée de plus de 50 ans.

"Les soignants sont déjà obligés de se vacciner contre certaines pathologies, comme l'hépatite B, pour travailler dans certains établissements comme un EHPAD ou un hôpital", rappelle Agnès Firmin Le Bodo.

Que dit-elle aux soignants qui préfèrent laisser leur dose aux personnes vulnérables ? "Je crois que c'est un faux débat. Les personnes les plus vulnérables sont prioritaires et ça a été le sens de la première phase de vaccination, dans les EHPAD et pour les plus de 75 ans. Mais les vaccins arrivent de plus en plus nombreux, il faut se servir de cette chance. En se protégeant, les personnels protègent les personnes qu'ils soignent."