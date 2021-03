Seine-Maritime. Vis ma vie de jeune agriculteur

Il fait gris et froid, comme pour une banale matinée de mars. Les genoux dans la paille, Nicolas Puech D'Alissac délaisse pourtant son programme du début de journée pour aider un nouveau-né. Depuis la veille, "un petit veau n'arrive pas à téter sa mère pour se nourrir". Pendant une demi-heure, patiemment, il rassure et répète les gestes, jusqu'à ce que la magie opère.

La scène, presque anodine, et son sourire en disent long sur l'engagement et la passion de ce jeune homme de 26 ans installé dans la ferme familiale de Pissy-Pôville, où il est associé, à parts égales, avec son père. Car ce métier, c'est avant tout un héritage familial, que ses grands-parents et arrière-grands-parents exerçaient avant lui. Mais que l'on se rassure, s'il s'est engagé dans cette aventure, c'est bien de son propre chef !

Plus de liberté que de responsabilités

"Je n'ai qu'un seul regret, confesse-t-il. C'est que je me suis installé ici à 21 ans, juste en sortant de mes études. J'aurais aimé aller voir d'autres choses ailleurs." Le revers d'une opportunité qui s'est imposée à lui : la mise en vente de terres voisines juste à ce moment-là. Son père étant très souvent appelé à d'autres fonctions, dans des réunions nationales ou européennes, il a ainsi pris les rênes d'une exploitation qui pèse 110 hectares d'herbe et de cultures, 12 000 poulets élevés et vendus à l'année et environ 200 bovins. Si cette responsabilité "est parfois pesante", comme lorsqu'il doit lui-même diriger son père "en lui disant quand il revient ce qu'il y a à faire", c'est auprès de ses vaches charolaises qu'il oublie les contraintes du métier. Accès au grand air, régime à base d'herbe et de foin de la ferme, installation dans une stabulation flambant neuve... Nicolas Puech D'Alissac est aux petits soins.

Jusqu'à en délaisser sa vie personnelle ? Pas forcément, même si le travail est très prenant et qu'il ne prend que 15 jours de congés par an. "J'ai une copine que j'ai connue par le travail et mes copains, je les ai connus au lycée agricole", décrit-il. Comme pour dire qu'il est plus simple de cohabiter avec des gens qui comprennent les aléas du métier. Ces petits tracas, c'est par exemple expliquer "l'usage raisonné de certains produits phytosanitaires" ou encore jongler entre les courbes des prix. Nicolas, lui, a "la chance d'équilibrer entre les différentes productions". Par exemple, quand le prix de vente des taurillons chute, comme en ce moment, les poulets permettent de "continuer à sortir les cinq salaires des gens qui travaillent ici". En ce sens, son choix de vendre en circuit court aux bouchers du coin et en vente directe lui permet de mieux contrôler les prix. Mais aussi d'être au contact des consommateurs. "Quand les clients sont contents de nos produits, ça reste ma plus grande joie", conclut-il dans un grand sourire.