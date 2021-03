Seine-Maritime. Début de la collecte des Restos du Cœur contrarié par le couvre-feu

Du vendredi 5 au dimanche 7 mars, se tient la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Dans la région rouennaise, plus de 90 magasins y participent cette année et 700 bénévoles seront mobilisés sur ces trois jours pour récolter notamment pâtes, boîtes de conserve, produits d'hygiène et bien d'autres dons.

Situation particulière

Mais face à la situation sanitaire, l'association craint une baisse de la mobilisation des particuliers. "Par le couvre-feu et la sensibilisation des gens à respecter les règles de sécurité, distanciation, masque, on pense qu'a priori, ça devrait diminuer cette année", indique René Riquet, responsable de la communication des Restos du Cœur pour la région rouennaise.

"On espère que ça se passera le mieux possible", ajoute-t-il, en rappelant que l'année dernière, la mobilisation des citoyens avait été très forte, quelques jours seulement avant le confinement.

"Il est probable quand même que l'on n'atteindra pas les chiffres de l'année dernière, du fait du couvre-feu", craint René Riquet.

Alors, comme le disait Coluche et comme le répètent les Enfoirés : on compte sur vous !