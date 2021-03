Alençon. Des producteurs de lait FaireFrance à la rencontre des consommateurs

Faire de la pédagogie auprès des clients. Jeudi 4 mars et toute la fin de semaine, Denis et Florence Thommerel, de la société FaireFrance, viennent à la rencontre des consommateurs, au centre E.Leclerc d'Alençon.

En 2008, les producteurs de lait avaient subi une baisse sans précédent du prix que leur payaient les laiteries. Ils ont alors décidé de prendre leur destin en main. En 2013, ils ont créé FaireFrance. "C'est notre marque, on décide de tout, à commencer par le prix", explique Denis Thommerel, producteur à Bellou-en-Houlme et administrateur de FaireFrance. "C'est du lait équitable qui rémunère les agriculteurs." Ce lait, qu'ils vendent 45 centimes le litre, leur permet de payer les coûts de production, tout en s'octroyant un salaire. L'entreprise regroupe désormais 180 producteurs en Normandie, 550 à travers toute la France. En 2018, elle en a vendu 10 millions de litres de lait. Outre le lait bio entier, écrémé ou demi-écrémé, de la crème et du beurre de cette marque sont désormais proposés dans 8 500 magasins en France.

"Comme on fait tout, on vient aussi rencontrer les consommateurs", explique Denis Thommerel.