Calvados. La Maîtrise de Caen recherche des recrues pour la saison prochaine

La Maîtrise de Caen est un chœur masculin qui recherche de jeunes garçons pour la rentrée. Le chant est pratiqué avec le Conservatoire à rayonnement régional de Caen, dans le cadre des études de l'enfant. Cette activité est en effet proposée sous forme de classes à horaires aménagées. Ils reçoivent un enseignement général complet, mais chaque jour, ils chantent et apprennent à lire la musique sur le temps scolaire, au Conservatoire. Les inscriptions pour l'année scolaire 2021/2022 concernent les enfants actuellement en CP, pour une entrée en classe à horaires aménagées en CE1 l'an prochain. Il est possible d'intégrer le cursus jusqu'en 6e, en fonction des places disponibles et du niveau artistique de l'enfant.

Écoutez Olivier Opdebeek, directeur musical de la maîtrise de Caen, nous présenter le cursus au micro de Laure :

Inscriptions à la Maîtrise de Caen Impossible de lire le son.

Voici un exemple des chants que peut présenter la Maîtrise lors des concerts :

Les inscriptions se font en ligne, jusqu'au lundi 15 mars, sur le site internet du Conservatoire de Caen.

Pour en apprendre plus sur la Maîtrise, vous pouvez aussi visionner ce documentaire :