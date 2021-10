Flamanville. L'Autorité de sûreté nucléaire met EDF en demeure

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mis en demeure EDF, lundi 1er mars, de mettre à jour le plan d'urgence interne de sa centrale de Flamanville, une décision qui fait suite à une inspection inopinée en janvier, qui avait "permis de révéler plusieurs insuffisances dans la capacité à gérer une crise en situation d'aléa extrême, notamment en raison de carences en matière d'organisation" d'après le gendarme du nucléaire.

En conséquence, "afin que son nouveau plan d'urgence interne puisse être opérationnel au plus tard le 16 octobre 2021" pour les réacteurs 1 et 2 de Flamanville, "EDF est mis en demeure de transmettre" à l'ASN, "au plus tard le 16 avril 2021, la mise à jour de son plan d'urgence interne établie conformément" à la réglementation, selon la décision disponible sur le site internet du gendarme du nucléaire.

Dans des courriers adressés à l'ASN en février, EDF s'engageait notamment à "réaliser un exercice avant le 30 avril 2021", et un autre au cours du deuxième semestre 2021.

Avec AFP