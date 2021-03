Normandie. Covid-19 : des variants toujours plus présents selon l'ARS

Si on se fie au taux d'incidence pour juger de la force de l'épidémie de Covid-19, alors la conclusion est nette : le virus est de nouveau en train d'accélérer en Normandie. Le taux d'incidence a bondi de plus de 20 points sur la dernière semaine de février, passant de 150 à 171 cas pour 100 000 habitants. Les départements de l'Eure, l'Orne et la Seine-Maritime semblent les plus exposés, avec des hausses encore plus marquées (35 à 40 points, selon ARS). La preuve de propagation des variants n'est désormais plus à faire. Ils représentaient près de deux tiers des tests positifs de la semaine du 22 au 28 février. Selon Santé publique France, "les tests PCR de criblage réalisés sur les cas positifs révèlent 58,8 % de suspicion du variant anglais et 5,9 % de suspicion du variant sud-africain ou brésilien".