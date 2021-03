Dieppe. Formule 1 : Alpine dévoile les couleurs de sa monoplace

Oui, elle est bien développée dans les usines franciliennes et anglaises du groupe Renault, à Viry-Chatillon et à Enstone. Mais ce sont bien le nom et les couleurs normands d'Alpine qui s'affichent maintenant en Formule 1. Après l'annonce du changement de nom de l'écurie puis la formation de son duo de pilotes Esteban Ocon-Fernando Alonso, Alpine a dévoilé, le mardi 2 mars, les couleurs de sa monoplace pour la saison 2021.

Le bleu Alpine sur les circuits du monde entier

Adieu le jaune et le noir, qui rappelaient les couleurs de la maison mère du groupe et qui laissent la place au bleu caractéristique de la marque originaire de Dieppe. Si le noir est très présent sur ses flancs, l'A521 propose aussi un joli clin d'œil au drapeau français, avec des notes prononcées de rouge et de blanc.

Après cette découverte visuelle, le pilote ébroïcien Esteban Ocon et son coéquipier espagnol découvriront le vrai potentiel de vitesse de cette voiture lors du premier week-end de Grand Prix de la saison, à partir du vendredi 26 mars à Bahreïn.