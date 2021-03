Alençon. Une barbe de dentelle attendue au musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle a acquis, lors d'une vente début mars, une pièce en très bon état en point d'Alençon, datant de la seconde moitié du XIXe siècle.

Ce type de pièce s'appelle une "barbe". Elle présente un décor légèrement ombré très souple, composé de branchages fleuris et de cornes d'abondance, en symétrie autour d'un médaillon central. Le travail des bordures est particulièrement raffiné avec l'emploi de variations de remplis, alternant avec des modes diversifiés, figures d'ornement à jour. La qualité de la composition et de l'exécution indique une réalisation par un atelier de prestige, comme Lefébure à Bayeux (Calvados) ou Huignard à Alençon. Cette pièce présente un intérêt scientifique majeur pour les collections du musée qui ne conserve que trois pièces comparables. Elle va enrichir le fonds des dentelles en point d'Alençon de la seconde moitié du XIXe siècle, dernier âge d'or de cette production d'excellence, et permettra ainsi d'assurer une meilleure rotation des collections.