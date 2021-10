Cherbourg-en-Cotentin. Trafic de drogue : prison ferme pour plusieurs membres d'un réseau

L'enquête avait été ouverte en décembre 2020, avec l'interpellation d'une mule dans le train entre Caen et Cherbourg. Deux mois après, cinq personnes ont été interpellées et présentées à la justice. Fin février, les protagonistes ont été interceptés à bord d'une voiture dans laquelle les gendarmes ont retrouvé 2,2 kg de résine de cannabis, 50 grammes de cocaïne et 20 grammes d'ecstasy. Lors des perquisitions aux domiciles des mis en cause, de la cocaïne, de l'héroïne et de l'argent liquide ont également été retrouvés. Le chef d'orchestre de ce réseau a été condamné à cinq ans de prison ferme, peine à laquelle s'ajoute une année de sursis antérieure. Deux autres prévenus ont écopé d'un an de prison ferme.