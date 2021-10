Alençon. Formation : un Campus d'avenir pour 1 800 apprentis dans l'Orne

Le projet de création d'un nouveau Campus d'avenir pour les apprentis a été dévoilé lundi 1er mars à Alençon. Le projet part de trois constats : le CFA Bâtiment a été surdimensionné pour 1 000 apprentis, alors qu'ils ne sont que 500 ; le CFA "travaux publics" (ETPN) est installé dans des préfabriqués ; enfin, les bâtiments des 3IFA sont vieillissants. Ce projet de campus de l'apprentissage veut donc rassembler, dans les locaux inoccupés du CFA Bâtiment, sur un même lieu moderne, les espaces de formation, de convivialité, d'équipements sportifs, de loisirs et d'hébergement pour les 1 800 apprentis des trois différents CFA. Mais le site serait alors trop petit, donc quelques nouveaux bâtiments vont devoir être construits. D'autres, utilisés aujourd'hui par l'ETPN, et l'ensemble du site de 5 hectares des 3IFA seront vendus. Aden Formation (services à la personne), actuellement installé sur ce secteur avec notamment une maison domotique, devrait rejoindre le site universitaire de Damigny, pour y regrouper l'ensemble de son activité. Toutes ces transformations nécessitent un budget prévisionnel de plus de 22 millions d'euros, sans compter le nouveau matériel pédagogique. Il devrait être inauguré en 2025 et sera alors l'un des deux grands Campus de l'apprentissage en Normandie, l'autre étant situé au Havre (Seine-Maritime).

"Un atout pour l'attractivité"

L'objectif est double : bien sûr, des économies de fonctionnement, mais aussi la fédération, pour rendre l'offre de formation plus visible et donner envie à des jeunes de s'y engager, alors que nombre d'entreprises peinent à recruter. "Ce sera aussi une émulation entre apprentis, avec des sites d'hébergement, de restauration, de sport, communs à tous les apprentis", explique Yves Lebourgeois, président du Bâtiment CFA Normandie.

Ecoutez ici Yves Lebourgeois:

"C'est un vrai soulagement", pour Julie Guillas, présidente de l'ETPN. "En trois ans, nos effectifs ont plus que doublé et nos installations ne suffisent plus. Ce projet, c'est un atout pour l'attractivité de nos métiers."

Ecoutez ici Julie Guillas:

"On ne peut pas laisser passer cette chance", estime enfin Marc de Gouvion-Saint-Cyr, président des 3IFA. "Même s'il reste à financer les outils pédagogiques. Et que va devenir la friche créée par le départ des 3IFA de son site actuel ?"

Ecoutez ici marc de Gouvion-St-Cyr

Pour la Région Normandie, qui pilote ce projet, "il s'agit d'en faire un établissement phare et d'attirer les jeunes pour les entreprises". Les acteurs locaux sont même invités à réfléchir à un projet supplémentaire qui pourrait intégrer ce futur campus de l'apprentissage, pour lui donner encore davantage d'attractivité.

La présentation du projet de campus d'Avenir à Alençon.